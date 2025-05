Conceiçao e Gimenez hanno finito in anticipo la stagione. Roma ultima tappa per il tecnico

Il Milan giocherà contro il Monza senza Sergio Conceiçao e Santi Gimenez. Entrambi sono stati espulsi nel corso della partita contro la Roma. Davvero ingenuo il rosso rimediato dal messicano, reo di aver dato una gomitata al petto di Gianluca Mancini a gioco fermo. L'intervento del VAR ha incastrato il Bebote, che ha lasciato i suoi in inferiorità numerica al 21'. Chiude la stagione con un bottino modesto: 6 reti in 19 partite, 3 ammonizioni e un'espulsione. Si prevede una squalifica di almeno due giornate e pertanto salterà con ogni probabilità anche la prima giornata della prossima Serie A.

Sergio Conceiçao è stato espulso per proteste nei minuti di recupero, pertanto non sarà in panchina a San Siro contro il Monza. E se Gimenez, anche per l'investimento fatto a gennaio, lo vedremo la prossima stagione, il portoghese certamente non sarà confermato, pertanto potrebbe aver chiuso proprio all'Olimpico la sua breve e infruttuosa esperienza italiana da allenatore.