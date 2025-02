Conceiçao: "I giocatori per essere di altissimo livello devono avere: costanza, continuità, voglia, atteggiamento"

Sergio Conceiçao ha parlato a Prime Video al termine della sconfitta in Champions League contro il Feyenoord

Bisogna tenere alto il livello di motivazione?

“A livello emotivo sono sempre molto motivato per dare il meglio di me stesso. Se non siamo motivati in una partita di Champions… Le qualità per me non sono solo tecniche, ci sono tante caratteristiche che i giocatori devono avere per essere di altissimo livello: costanza, continuità, voglia, atteggiamento. Con questo si vincono tante partite. A livello di gioco pure abbiamo bisogno di questa aggressività offensiva. Abbiamo avuto tante palle negli ultimi 30 metri che dovevamo finire in un altro modo. A livello emozionale e di motivazione quindi sicuramente dobbiamo essere sempre al top”.