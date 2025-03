Conceiçao non ci sta: "È da quando abbiamo pareggiato contro il Cagliari accostano nuovi allenatore al Milan ogni giorno"

vedi letture

Sergio Conceiçao ha partecipato al "Coimbra Football Congress 2025", durante il quale ha rilasciato queste dichiarazioni riportate da diretta.it:

Sulle difficoltà al Milan: "In 30 giorni abbiamo giocato nove partite. Non abbiamo avuto tempo per allenarci, il che è estremamente difficile e significa che non riesco a dare la mia identità alla squadra. Dopo aver vinto la Supercoppa contro l'Inter, abbiamo pareggiato contro il Cagliari con un errore individuale, come capita. Da allora, ogni giorno accostano nuovi allenatori al club".

Sul lavoro dell'allenatore: "Un allenatore non deve solo capire il calcio. Se conosci solo il calcio, non sai nulla. Per un periodo della mia vita ho dovuto aiutare la mia famiglia dal punto di vista economico. Sono andato ad aiutare un cugino a vendere al mercato. Ero un introverso, ma quel periodo mi ha reso quello che sono oggi. Vivete la vita con passione e tenetevi stretto ogni episodio della vostra vita".