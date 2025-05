Conceicao non ci sta: "Il rosso a Gimenez come quello non dato a Beukema"

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - "L'ambiente non è facile dopo la sconfitta in Coppa Italia nella quale ci sono stati episodi, così come in tutto l'anno, che sono sempre negativi per noi e positivi per l'avversario. Non dico che non ci sia il cartellino rosso per Gimenez ma con il Bologna è successa la stessa cosa e il Var non è intervenuto. Non sto dicendo che avremmo vinto con l'espulsione ma sono episodi che rendono difficile giocare a Roma in una partita equilibrata". Così Sergio Conceicao, allenatore del Milan, ai microfoni di Dazn non nasconde l'amarezza per la sconfitta con la Roma e per l'operato della squadra arbitrale. "Ognuno deve ragionare e fare una valutazione sul proprio lavoro.

Io sono molto esigente, analizzerò tutto; da quando sono arrivato sono state anche fatte delle cose positive, abbiamo vinto un titolo, fatto una finale e nelle partite chiave ci sono stati dettagli negativi. Non è facile, è un anno che non va bene per una squadra storica come il Milan. Mi dispiacerà non essere vicini ai ragazzi, dobbiamo essere uniti per assumerci tutte le responsabilità", conclude il tecnico. (ANSA).