Conceiçao non vince mai (in campionato) con le big: appena 2 punti contro le prime 8

Altra prova deludente del Milan contro una squadra che si trova nelle prima 8 posizioni in classifica. Questo il dettaglio:

21ª giornata, Juventus - Milan 2-0

23ª giornata, Milan - Inter 1-1

9ª giornata, Bologna - Milan 2-1

27ª giornata, Milan - Lazio 1-2

30ª giornata, Napoli - Milan 2-1

31ª giornata, Milan - Fiorentina 2-2

Partite giocate: 6

Vittorie: 0

Pareggi: 2

Sconfitte: 4

Gol fatti: 6

Gol subiti: 11

Punti conquistati: 2

Media punti: 0.33

Restano tre partite da disputare contro le migliori 8, tre delle quali in casa. Nel dettaglio:

33ª giornata, Milan - Atalanta (20 aprile)

36ª giornata, Milan - Bologna (11 maggio)

37ª giornata, Roma - Milan (18 maggio)

Confrontando le prime 9 della classifica e limitandoci solo agli scontri diretti, il dettaglio è impietoso:

1. Napoli media punti 1.93 (29 punti in 15 partite)

2. Fiorentina 1.64 (23 punti in 14 partite)

3. Bologna 1.60 (16 punti in 10 partite)

4. Inter 1.54 (20 punti in 13 partite)

5. Atalanta 1.50 (18 punti in 12 partite)

6. Juventus 1.23 (16 punti in 13 partite)

7. Lazio 1.00 (12 punti in 12 partite)

8. Roma 0.70 (7 punti in 10 partite)

9. Milan 0.62 (8 punti in 13 partite)