Conceiçao si gioca la riconferma con la Coppa Italia? Moncada: "Non è così, abbiamo fiducia e stiamo bene con lui"

Geoffrey Moncada, Direttore Tecnico rossonero, ha parlato a DAZN nel pre partita di Genoa-Milan. Queste tutte le sue dichiarazioni:

Che lavoro serve per far tornare serenità tra i tifosi?

“L’anno scorso è stata una partita incredibile con Olivier in porta, è stata una soddisfazione per tutti vincere. Per tornare a quel livello bisogna lavorare, conosciamo i nostri bisogni. Abbiamo le idee chiare, sappiamo cosa dobbiamo cambiare e fare meglio per il futuro”.

Conceiçao si gioca la riconferma vincendo la Coppa Italia?

“Non è così. Abbiamo fiducia in lui. Ha portato la mentalità giusta. È un lavoratore, lavora ogni giorno tanto a Milanello con il suo staff. Non c’entra la Coppa Italia, è un’altra cosa. Stiamo bene con lui”.