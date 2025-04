Conceiçao su Florenzi: "Dobbiamo gestirlo. Spero possa arrivare in condizione per aiutare la squadra"

In merito all'infortunio di Walker e alla condizione di forma di Florenzi, Sergio Conceiçao ha spiegato oggi in conferenza stampa a Milanello:

Su come sostituire Walker

"Questa settimana sono successi un paio di episodi che non sono stati sotto controllo. Però dobbiamo controllare la squadra preparandola al meglio. Non sono soddisfatto al meglio. C'è tanto anche nel piano nell'entrare in partita molto forte, e su quello stiamo lavorando, così come su dinamiche diverse per la squadra. Walker è stato operato, non sappiamo quanto tempo è fuori. Non giocherà lui, ma sicuramente un altro giocatore".

Florenzi può tornare utile in questo finale di stagione?

"Alessandro dobbiamo gestirlo con il bilancino perché è un ragazzo con uno spirito fantastico. Non si allena tutta la settimana. Mi dispiace perché è un giocatore che ha una grandissima mentalità, è un giocatore di gruppo molto importante. Spero che col passare del tempo sia in un'altra condizione per aiutare la squadra".