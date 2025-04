Conceiçao su Jovic: "In questo momento è un giocatore che ci dà qualcosa"

Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro l'Udinese, Sergio Conceiçao ha dichiarato su Kyle Walker e su Luka Jovic:

Sull'idea di cambiare modulo e come sostituire Walker

"Questa settimana sono successi un paio di episodi non sono sotto controllo. Però dobbiamo controllare la squadra preparandola al meglio. Non sono soddisfatto al meglio. C'è tanto anche nel piano nell'entrare in partita molto forte, e su quello stiamo lavorando, così come su dinamiche diverse per la squadra. Walker è stato operato, non sappiamo quanto tempo è fuori. Non giocherà lui, ma sicuramente un altro giocatore".

Hai pensato di usare Jovic dall'inizio?

"Io sinceramente adesso per giocare con il 4-4-2 non siamo una squadra ancora pronta, non siamo ancora equilibrati con due punte, Rafa, Theo che attaccano molto. Stiamo lavorando per riuscirsi, anche perché avendo due punte non è che sei più offensivo. Dipende da quello che chiedi ai centrocampisti e ai terzini. A Luka piace giocare, nei primi 6 mesi ha avuto infortuni che non gliel'hanno permesso. Con me ha avuto i suoi minuti, e in questo momento è un giocatore che ci dà qualcosa così come tutti gli altri".