Conceiçao su Leao: "Ha dei momenti in cui è fortissimo, deve capire che fa parte di un collettivo e che deve essere presente"

Beffa per il Milan che viene ripreso al 93° minuto del derby dopo una prestazione di grande carattere e sacrificio. I rossoneri, in vantaggio con Reijnders a fine primo tempo, sono stati ripresi alla fine dalla partita dal gol di De Vrij: 1-1 il risultato finale, con un punto a testa che non fa felici e non scontenta nessuno. Al termine della partita ha parlato ai microfoni di Dazn il tecnico rossonero Sergio Conceicao. Le sue dichiarazioni.

Cosa dice di Leao, a proposito di responsabilità?

"La costanza che vogliamo per la squadra, la vogliamo anche per tutte le individualità: ha dei momenti che è fortissimo, tecnicamente e quando accelera, dopo ci sono altri momenti che deve capire che fa parte di un collettivo e che deve essere presente in quei momenti. Quando sarà così potrà essere uno dei migliori al mondo. Lo deve fare tutti i giorni, lui come tutti"