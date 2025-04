Conceiçao sulla difesa a tre: "Theo così si sente molto più protetto"

vedi letture

Il Milan vince in grande stile a Udine: al Bluenergy Stadium i rossoneri vivono una serata tranquilla, merce rarissima in questa stagione. Il risultato finale è 4-0 su una Udinese che arriva alla quarta sconfitta consecutiva. Ottima prova per i rossoneri, con la piccolissima speranza che non sia troppo tardi per non rientrare nella corsa all'Europa. Al termine della gara è intervenuto, ai microfoni di Sky Sport 24, ha parlato Sergio Conceicao. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Come ha visto Theo?

"Offensivamente è tra i migliori al mondo nel suo ruolo. Poi difensivamente volevamo un po' più di aggressività. Così è molto più protetto. I nostri difensori centrale hanno interpretato molto bene la partita. Tutti hanno fatto una buona squadra. Theo così si sente più protetto".

Jovic importante?

"A livello offensivo volevamo supporto alla profondità con l'ampiezza di Theo e Jimenez e il lavoro incontro per dare la profondità. Loro sono forti a livello fisico, mentre soffrono la velocità. Jovic ha fatto molto molto bene".