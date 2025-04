Conceiçao: "Tanti cambi all'intervallo? In settimana scelgo un piano di gioco, che poi però cambia se andiamo in svantaggio"

vedi letture

Sergio Conceiçao, intervenuto oggi in conferenza stampa a Milanello, ha commentato così i tanti cambi che ha fatto durante gli intervalli o già nei primi tempi della partite:

Come mai tutti questi cambi all'intervallo?

"Sembra una contraddizione, ma io non schiero i giocatori per toglierli all'intervallo. Penso a come vanno le partite cercando poi di gestire o di cambiare per aiutare i ragazzi. In base alle sensazioni che ho in settimana, scelgo il piano di gioco, che poi magari cambia, soprattutto se andiamo in svantaggio".

DOVE VEDERE UDINESE-MILAN

Data: venerdì 11 aprile 2025

Ora: 20:45

Stadio: Bluenergy Stadium

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Sky Sport, NOW Tv

Web: MilanNews.it