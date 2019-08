Condò: “Bennacer è una certezza, Correa invece penso sia una scommessa”

Paolo Condò è intervenuto in diretta a “Calciomercato - L’originale’ su Sky Sport ed ha risposto ad una domanda riguardante alcuni dei nuovi acquisti rossoneri: “Le nostre squadre si stanno rinforzando con delle scommesse, ma anche delle certezze. Il Milan per esempio ha preso Bennacer, che per me è una certezza. Per quanto riguarda Correa, il Milan si è fissato su di lui ma io francamente non capisco il perché. È un giocatore che non è stato capace di diventare titolare dell'Atletico Madrid, è una scommessa".