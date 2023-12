Condò è certo: "Theo Hernandez centrale è stato il migliore in campo"

Non c'è dubbio che l'idea di spostare Theo al centro della difesa sia stata una mossa vincente. La prestazione del terzino francese nei panni di partner di Tomori, contro il Frosinone, è stato ottima e ha lasciato sorpresi molti. Chiaro che Pioli preferisce avere i cavalli di Hernandez liberi di sprigionarsi sulla fascia, ma in una situazione di emergenza è una soluzione più che valida.

Paolo Condò su Repubblica ha commentato così: "Come già in passato, nel momento più delicato Pioli si è fatto venire in mente un’idea e l’ha sviluppata: Theo Hernandez centrale è stato il migliore in campo, con un secco salto di qualità rispetto alla versione svogliata che stiamo vedendo da quando è stato licenziato Maldini".