Condò: "Il merito del primo Milan di Conceicao è quello di raccogliere e rimettere in circolo tutta l'adrenalina via via perduta dalla Juve"

"La seconda sconfitta stagionale della Juventus arriva per colpa di due strafalcioni individuali, il rigore di Locateli e l'autorete comprodotta Gatti-Di Gregorio". Mai riassunto fu più chiaro da parte di Paolo Condò, noto giornalista italiano e opinionista di consueto negli studi di Sky Sport, che ha proposto un commento critico riguardo il 2-1 in rimonta del Milan ai danni dei bianconeri nella semifinale di Supercoppa Italiana ieri.

Non solo errori da evidenziare nel big match di Riad. "Il merito del primo Milan di Sergio Conceicao è quello di raccogliere e rimettere in circolo tutta l'adrenalina via via perduta dalla Juve, una specie di osmosi che nei cinque minuti in cui tutto succede fa impallidire di inedia gli uni e avvampare di energia gli altri".

Soffermandosi su una questione in particolare: "Ci sono delle ragioni tattiche dietro al ribaltamento del campo, che per un'ora è in chiara pendenza a favore della Juve ma poi cambia asse e diventa in discesa per il Milan: gli inserimenti di Musah e Abraham compattano la squadra in un 4-4-2 che avanza furioso sul ripiegamento avversario".