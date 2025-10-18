Condò: “La migliore di queste 5 partite vincerà lo scudetto. Allegri ha due partite in meno ma più difficili”

Il giornalista del CorSport Paolo Condò, nel suo ultimo editoriale, ha parlato dell'importanza di questo nuovo ciclo di partite prima della prossima sosta di novembre e di come ci arrivano le diverse squadre in lotta per il titolo. Queste le parole sulle prossime 5 partite e il suo commento sui rossoneri:

"Se si esclude il Napoli dell'anno scorso, per esempio, i futuri campioni d'Italia hanno sempre dominato questo terzo tratto che inizia oggi, e nel giro di sole tre settimane ci farà vedere cinque turni di campionato più due di coppe europee. Se andate a leggere le dichiarazioni di queste ore dei vari allenatori, tutti parlano di tour de force".

Sul Milan "Il Milan di partite ne ha solo cinque ma le due più impegnative, Atalanta fuori e Roma in casa, sono a distanza di cinque giorni. Allegri deve gestire la perdita di due dei suoi quattro pilastri, Rabiot e Pulisic (gli altri sono Maignan e Modric), e questo è un grande tema del periodo perché il virus Fifa si fa sempre sentire qui. Ma attenzione. Proprio per questo motivo le sorprese si diradano, perché le grandi squadre hanno ricambi all'altezza, le altre meno, e il fossato si allarga".