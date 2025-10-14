Condò: "Lotta Scudetto fra Napoli, Inter e Milan? Sono le tre che hanno fatto vedere di poter competere"

Paolo Condò, giornalista, si è così espresso a TMW sulla lotta Scudetto in Serie A: "Delle prime 6-7 non escludo nessuno, Milan e Roma sono partite molto bene, la Fiorentina è partita molto male nella griglia iniziale che tutti ci aspettavamo. Se la lotta sarà fra Napoli, Inter e Milan? Secondo me sono le tre che hanno fatto vedere di poter competere. La Roma ha fatto molte cose per dimostrarlo e se uno dei suoi attaccanti iniziasse a segnare potrebbe diventare competitiva per lo scudetto. La Juventus al momento è ancora un gran casino, penso debba cedere un centravanti a gennaio e prendere un centrocampista per equilibrare la rosa",

MILAN, IL BILANCIO SORRIDE

Se sul campo le cose stanno andando decisamente meglio rispetto all'anno scorso, a livello di bilancio a Casa Milan possono sorridere per il terzo anno di fila. I conti del club rossonero sono invidiabili: ieri il Cda ha infatti approvato il bilancio al 30 giugno 2025, registrando il terzo utile consecutivo dopo quelli del 2023 (+6 milioni d euro) e del 2024 (+4 milioni di euro). Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera che riporta alcuni dati del bilancio milanista: risultato netto positivo per 3 milioni di euro e fatturato da 495 milioni, quasi 40 milioni in più rispetto allo scorso esercizio. I ricavi del Milan non sono mai stati così alti nella storia del club di via Aldo Rossi. A questi numeri il Diavolo è arrivato grazie non solo agli introiti della Champions League, fra premi Uefa e ricavi da stadio, pari a 80 milioni, ma anche ai sacrifici di Tijjani Reijnders e Pierre Kalulu, dalle cui cessioni i rossoneri hanno ottenuto delle plusvalenze molto importanti. C'è poi un altro numero fondamentale che emerge dall'ultimo bilancio milanista, cioè quello del patrimonio netto che è pari a 199 milioni di euro: questa cifra mette in sicurezza il bilancio del club senza che debba intervenire l’azionista ad aumentare il capitale. Intanto però serve rientrare subito in Champions League, così da portare nuovi introiti ed evitare di dover fare altri sacrifici sul mercato. L'inizio di stagione della formazione di Max Allegri fa ben sperare, ma la strada è ancora lunga.

