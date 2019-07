Condò: "Milan, Areola non serve: ci sono Reina e Plizzari"

Dagli studi di Sky Sport, il giornalista Paolo Condò ha parlato dei portieri del Milan: “Se proprio dovesse essere necessaria la cessione di Donnarumma - ha dichiarato - il Milan ha già un buon portiere, che è Reina. Era stato preso l’anno scorso per fare il titolare, poi il cambio di proprietà ha portato alla conferma di Donnarumma. E ha Plizzari, che è stato bravissimo con l’Under 20 e ha mostrato tutte le sue qualità. Quindi, se dovesse separarsi da Donnarumma, il Milan avrebbe un portiere per l’immediato e un bravissimo potenziale portiere per il futuro. Areola al Milan non serve proprio”.