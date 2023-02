Condò: "Non capirei un'esclusione di Leao, è sempre il miglior giocatore del Milan"

MilanNews.it

Paolo Condò, giornalista, è intervenuto a Sky Calcio - L'originale soffermandosi anche su una possibile esclusione di Rafael Leao in vista del derby contro l'Inter: “Non capirei un’esclusione di Leao. Piuttosto cambio sistema di gioco e metto la copppia Giroud-Leao davanti. In questo periodo non sta giocando bene ma è sempre il tuo giocatore migliore”.