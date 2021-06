Condò su Kjaer: "Con la sostituzione ci ricorda che è un uomo, non un robot"

Il giornalista Paolo Condò, intervenuto in diretta su Sky Sport 24, ha commentato così la prontezza, lo spirito e l'umanità di Simon Kjaer, che in occasione del malore di Eriksen è riuscito ad essere freddo e lucido, salvo poi crollare alla ripresa del match contro la Finlandia: "Kjaer è il primo che interviene e tira fuori la lingua di Eriksen. Mosso dalla pietas dice a compagni di far scudo per non far diventare i soccorsi uno spettacolo. Va dalla compagna di Eriksen per rassicurarla. Dopo cinque minuti di partita crolla, è sostituito e ci ricorda che è un uomo, non un robot".