Condò su Repubblica: "Il Milan gioca meglio dell'anno scorso"

Paolo Condò, sulle colonne di Repubblica, ha parlato così del Milan di Pioli: "Il Milan capolista gioca meglio dell’anno scorso, quando pure guidò la fila fino alla 21ª. Gioca meglio perché gli uomini di valore che ha perso sono un grande portiere, peraltro sostituito assai bene, e un trequartista come Çalhanoglu, che in rossonero alternava periodi importanti ad altri piuttosto anonimi. Sull’altro piatto della bilancia Pioli si è visto aggiungere un difensore forte, Tomori, e in proprio ha cresciuto tre talenti di evidente spessore: Tonali, Leao e Brahim Diaz. L’aumento delle opzioni a disposizione è rivelatore della qualità di un allenatore, perché il mediocre le vive come problemi mentre il capace trova più soluzioni. Pioli ha capitalizzato anche acquisti anticonvenzionali come Messias, e sta gestendo bene la delicatezza anagrafica alla posizione centravanti".