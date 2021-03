Condò sul Milan: "Tre punti importanti che rassicurano in chiave Champions"

Paolo Condò, sulle pagine di Repubblica, ha commentato così la vittoria del Milan contro la Roma: "Una guida sicura non manca nemmeno al Milan, perché la decisione di immettere Tomori al posto dell’incerto Romagnoli di questi tempi, ancorché corretta, non era semplice da prendere. Stefano Pioli recupera così una difesa sufficientemente agile e veloce per contenere il volume offensivo della Roma, sempre notevole, e impostare su questa base una partita di aggressione alta e coraggiosa. Il rigore con cui passa la prima volta è davvero esile, la sostanza della prestazione no: è come se il Milan, al bivio fra un pericoloso rientro nel gruppo e il rilancio delle proprie ambizioni, avesse imboccato con decisione la seconda strada. Forse lo scudetto gli va un po’ largo - e comunque è l’alternativa all’Inter meno campata in aria -, di certo gli otto punti messi fra sé e la quinta rassicurano in chiave Champions, che poi era l’obiettivo dichiarato di inizio stagione. Semmai preoccupano i tre infortuni muscolari capitati col turno infrasettimanale in arrivo. Uno di questi riguarda Ibra, che ha forse ritardato il cambio per non sentirsi accusare di pensare a Sanremo: fosse così sarebbe un errore 'lodevole', ma comunque un errore".