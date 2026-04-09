Conference League, stasera l'andata dei quarti: il programma completo

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Dopo la due giorni di Champions League, questa sera ci sarà anche la Conference League in campo con l'andata dei quarti di finale. Per l'Italia in campo la Fiorentina, che farà visita al Crystal Palace. Ecco le gare in programma stasera.

LE GARE IN PROGRAMMA

ore 18.45

Rayo Vallecano-Aek Atene

ore 21

Crystal Palace-Fiorentina

Magonza-Strasburgo

Shakhtar Donetsk-AZ Alkmaar

Champions League 2026/2027, le 36 qualificate secondo Football Rankings: c’è il Milan, assente il Como

Sul profilo X di Football Rankings è stata pubblicata una grafica che rappresenta quali saranno, secondo le loro proiezioni, le 36 squadre qualificate alla prossima Champions League. Per adesso solo quattro in Europa hanno la certezza matematica della partecipazione, che sono PSV (campione d'Olanda), Barcellona, Arsenal e Bayern Monaco. Per quanto riguarda il campionato italiano, secondo Football Rankings alla fine sarà la Juve a spuntarla sulla sorpresa Como, insieme a Inter, Napoli e Milan.

Le divisioni nei quattro pot, che ormai con la nuova formula non portano vantaggi o svantaggi a nessuno visto che ogni squadra pesca due avversarie da ogni pot, anche il proprio, vede Inter nel pot 1, Juve nel pot 2 e Milan nel pot 3 con il Napoli. In calce al pezzo la grafica completa.