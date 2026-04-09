San Donato, il Milan punta a realizzare un grande impianto sportivo: nelle prossime settimane potrebbe essere svelato il progetto

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Dopo che il Milan ha deciso di tornare al progetto di costruire il suo nuovo stadio insieme all'Inter nell'attuale area di San Siro, la domanda che in molti si sono fatti è: cosa ne sarà dell'area San Francesco a San Donato Milanese che il club rossonero aveva acquistato per costruire da solo il proprio nuovo impianto da solo? Su questo fronte arrivano novità importanti da Il Cittadino che riferisce che "lo sviluppo dell’area San Francesco, dove è previsto l’insediamento di strutture sportive all’avanguardia, per il Milan rimane una priorità.

La Camera di commercio di Varese intanto ha smentito la notizia, che ha fatto eco negli ambienti sportivi di tutta Italia, di avere avuto contatti con Gerry Cardinale, e con i rappresentanti del fondo Red Bird, per l’eventuale acquisto dell’area Malpensa Fiere, quale terreno dove costruire l’arena dell’Nba Europe. Emerge invece che, se il Milan riuscisse a vincere la scommessa sulla pallacanestro europea, il palazzetto da 400 milioni di euro verrebbe probabilmente realizzato a San Donato. Fonti informate vicino al club, confermano infatti la sua volontà di valorizzare l’investimento fatto sul San Francesco - che la società rossonera ha acquistato attraverso la propria controllata SportLifeCity nel 2024 con un’operazione da 40 milioni di euro - mediante un progetto a vocazione sportiva su cui per il momento resta riserbo. Traguardo, questo, che ormai da mesi è al centro di un confronto tra i rappresentanti del Milan e l’amministrazione di Francesco Squeri, sebbene per il momento non sia ancora stata depositata alcuna proposta ufficiale in municipio. Passaggio che, visti i presupposti, potrebbe comunque essere effettuato dall’operatore entro la fine di aprile".