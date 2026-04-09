Karlstrom, centrocampista dell'Udinese, avverte il Milan di star molto attento alle partite dei friulani contro le big

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Jesper Karlstrom, centrocampista dell'Udinese, è stato intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, si è soffermato sul fatto che i bianconeri hanno sempre fatto bene contro le big in vista della sfida di sabato contro il Milan: "Lo scorso anno non era così. Siamo cresciuti. Con le big mettiamo coraggio e la grinta giusta. Con le altre a volte manca un po’ di concentrazione". Insomma, i rossoneri di Allegri sono avvisati: "Recuperiamo Davis che è troppo forte. Guardi, io in Nazionale gioco con Gyokeres, Isak, Elanga, campioni. Ma Davis non è affatto inferiore. Con Zaniolo forma davvero una bella coppia. Se Gattuso avesse fatto giocatore Nicolò al playoff, al Mondiale ci sarebbe andata anche l’Italia. Vi serviva uno così".

Il difensore ha poi proseguito parlando anche degli obiettivi di squadra visto che ormai la salvezza è in ghiaccio: "Lavoriamo per arrivare a cinquanta punti. Dal 2014 l’Udinese ha fatto una volta quarantasette punti. Possiamo farcela. Il club lo merita". E in panchina per i friulani c'è Kosta Runjaic: "Due anni positivi - ha concluso -. Sono contento per la fiducia che mi ha dato. E’ un buon allenatore con aspettative alte. Ci spinge ogni giorno a fare meglio. Ha umorismo e parla tanto con noi".