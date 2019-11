CONI, Malagò su S. Siro: "Il CIO ha già accettato la possibilità di uno stadio nuovo"

Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Non voglio entrare a gamba tesa su un argomento che vede il comitato olimpico, coinvolto solo per un motivo, ovvero che San Siro sia stato inserito nel dossier come sede della cerimonia inaugurale. Abbiamo sempre detto a tutti che San Siro sarebbe potuto rimanere così, che sarebbe potuto essere ristrutturato o che venisse realizzato un nuovo San Siro. Queste tre situazioni sono state accettate dal CIO, perciò siamo rispettosi di quello che succede. Qualsiasi tipo di opera, però, deve tener conto che ci sia questa scadenza. San Siro attuale? E' come le automobili, questo mondo sta cambiando ad una velocità esponenziale. Se vedete lo stadio Olimpico di Roma consente di vedere molto meno bene il calcio rispetto a San Siro, per poter ospitare il girone eliminatorio e la partita inaugurale degli Europei 2020 sta facendo una serie di upgrade che la UEFA impone come parametri per ospitare questi eventi. E questi parametri vengono continuamente rivisti".