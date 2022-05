Contatto Ikonè-Leao, Cesari: "Il giocatore viola non prende mai il pallone, andava sanzionato"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Altro caso da moviola in una partita del Milan. Nei minuti di recupero di Milan-Fiorentina, con i rossoneri già in vantaggio, Ikone stende Leao in area di rigore ma Valeri lascia correre. Queste le parole di Graziano Cesari sul contatto tra i due : "L'intervento di Ikoné su Leao andava sanzionato. Il giocatore viola non prende mai il pallone".