Conte: "Ad Anfield atmosfera fantastica, non è semplice giocarci da avversario"

Antonio Conte è intervenuto a Sky Sport 24, a pochi minuti dal fischio d'inizio di Liverpool-Milan: “Ho vissuto una bellissima mattinata a Liverpool. È stato davvero divertente ed emozionante, siamo entrati in un posto in cui senti proprio la storia del Liverpool. Anfield è uno stadio fantastico, un’atmosfera incredibile. Non è semplice giocarci da avversario. A me è capitato con il Chelsea, con cui ho conquistato due pareggi. Non sono uscito mai sconfitto ma non sono riuscito mai a vincere. È straordinario giocarci per chiunque”