Conte: "Il livello della Serie A s'è alzato: c'è stata un'evoluzione sotto tanti aspetti"

Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida col Venezia, mister Antonio Conte ha parlato anche di come ha ritrovato la Serie A dopo il suo approdo alla guida del Napoli.

Queste le sue dichiarazioni: "Il livello s'è alzato, rispetto al campionato inglese noi difettavamo sull'intensità mentre oggi s'è alzata molto anche da noi e poi abbiamo tatticamente che trovo nettamente migliore rispetto all'estero. C'è stata un'evoluzione sotto tanti aspetti, proprio come allenatori e visione del calcio e lo si vede anche in Europa. È difficile giocare contro una squadra italiana, Fiorentina due finali di fila, l'Atalanta in EL, l'Inter finale Champions, la quinta in Champions per il ranking, sono tutti segnali che ci dicono che l'Italia è andata avanti ed è un campionato più bello e difficile. È sempre stato difficile affrontare un'italiana, ma oggi siamo cresciuti tanto ed il nostro brand è sempre stato importante nel mondo".