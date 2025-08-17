Estupinan: "Felice di iniziare col piede giusto. Grazie per il benvenuto, rossoneri"

Milan-Bari finisce 2-0, reti di Leao e Pulisic. Serata di festa con un San Siro gremito che ha accolto tutti i nuovi acquisti rossoneri: hanno debuttato Ricci, Modric, Jashari ed Estupinan. Il terzino ecuadoregno ha offerto una prova generosa sulla fascia e si è detto contento per la sua prima partita con la maglia del Milan: "Felice di debuttare e iniziare questo percorso con il piede giusto.

Grazie per questo benvenuto, rossoneri. Forza Milan!".