live mn Bari, Caserta: "Milan nettamente superiore a noi: lotterà per lo Scudetto"

vedi letture

Fabio Caserta, allenatore del Bari, si è così espresso in conferenza stampa nel post sconfitta contro il Milan: "Milan squadra nettamente superiore a noi. Ci abbiamo provato, io sono contento".

Verreth è tornato tra voi dopo la tragedia...

"Sono stati giorni difficili, per lui, per la sua famiglia e per noi. È stato 10 giorni senza allenarsi: è stato emozionante e toccante il minuto di silenzio. Non sono stati giorni facili".

Punto di partenza stasera?

"C'è tanto da lavorare: squadra nuova, staff nuovo. Bisogna avere tempo e pazienza: il campionato è molto lungo. C'è ancora da lavorare tanto, ci sono tanti giocatori nuovi. Oggi ho visto una squadra di personalità. Ho visto che non abbiamo concesso tanto al Milan sulle ripartenza, non ci siamo sbilanciati. Vedo bel potenziale nella squadra. Rao secondo me potrà fare molto bene".

Come ha visto Dorval?

"Mentalmente bene, fisicamente ha sofferto nel secondo tempo. Sibilli ha qualità tecniche e fisiche superiori alla media: è molto bravo a livello tattico, è molto importante per noi. Oggi avrei voluto giocare anche io. I gol loro sono stati merito loro, di una squadra che secondo me lotterà per vincere lo Scudetto".