Conte risponde a Ibra: "Mi considero manager, voglio voce in capitolo. Magari da qualche parte può dare fastidio"

A Napoli oggi è il giorno della presentazione di Antonio Conte. Il nuovo allenatore azzurro è stato presentato in grande stile accanto al presidente del club Aurelio De Laurentiis. Il tecnico salentino ha parlato della sua scelta, dei suoi obiettivi e anche di mercato con diversi giocatori del Napoli che non hanno la certezza di rimanere nel club campano anche per la prossima stagione. Alcune sue dichiarazioni.

Ibra lo ha definito un manager: cosa ne pensa? Perché non l'hanno cercata altri top club in Italia? "Io rispetto tutti, non ricordo bene cosa abbia detto Ibra. Io mi considero un manager, il presidente De Laurentiis lo sa benissimo: da un punto di vista tecnico, gestionale, nell’allenamento, voglio avere voce in capitolo. Magari da qualche altra parte questo può dare fastidio”