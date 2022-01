Conte vuole Kessie del Milan? E intanto il Tottenham è vicino ad Amrabat

Negli scorsi giorni si era vociferata l'indiscrezioni di un possibile pressing di Antonio Conte su Franck Kessie: il tecnico italiano vorrebbe fargli firmare subito il contratto per portarlo in estate a zero al Tottenham. Nel frattempo, secondo quanto riportato da TMW, gli Spurs si starebbero coprendo con la trattativa in fase avanzata per la cessione di Sofyan Amrabat: il calciatore classe '96 ha detto sì al trasferimento a Londra, intesa vicina sulla base di un prestito con diritto di riscatto.