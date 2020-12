Conti verso la prima dall'inizio in stagione: non è titolare dal 21 luglio

Andrea Conti, convocato per Sparta Praga-Milan, dovrebbe giocare dall'inizio alla Generali Arena. Il terzino bergamasco non ha mai giocato dall'inizio in questa stagione, subentrando nella ripresa solo all'andata contro i cechi. L'ultima da titolare dell'ex Atalanta risale allo scorso 21 luglio, quando fu impiegato nell'undici al Mapei Stadium. In quella gara il classe '94 diede forfait dopo appena 10 minuti per infortunio, chiudendo anzitempo il suo campionato.