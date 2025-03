Conticello: "Saelemaekers quest'anno ha gli stessi gol di Leao"

Nel podcast de La Gazzetta dello Sport "La Tripletta" è intervenuto anche il giornalista Filippo Conticello che ha parlato di Alexis Saelemaekers, calciatore in prestito dal Milan alla Roma e che sta vivendo un'ottima stagione, dopo quella dell'anno scorso con la maglia del Bologna. In particolare ci si è concentrati sulla scelta della dirigenza rossonera di liberarsi a cuor leggero del calciatore belga nel corso dell'ultima estate.

Le parole di Filippo Conticello su Saelemaekers: "Saelemaekers quest'anno ha esattamente gli stessi gol di Leao al Milan in campionato: è uno dei giocatori più sottovalutati degli ultimi anni e che è veramente affidabilissimo. Dove c'è lui, le cose funzionano: c'era con il Milan scudettato, c'era con il Bologna che guarda caso va in Champions, non c'era per infortunio quando la Roma faceva fatica e da quando c'è lui la situazione è ripartita.