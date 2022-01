Vittoria nella terza giornata del gruppo E di Coppa d'Africa per la Costa d'Avorio, che ha superato l'Algeria per 3-1 eliminandola dalla competizione. La sfida è stata giocata anche dai rossoneri Bennacer e Kessie, premiato a fine partita come man of the match. Il numero settantanove rossonero ha infatti realizzato la prima rete della Costa d'Avorio.