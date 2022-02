Coppa d'Africa, mano pesante della CAF a seguito della rissa in Egitto-Marocco

A seguito del parapiglia avvenuto al termine di Egitto-Marocco, valido per i quarti di finale di Coppa d'Africa, la CAF ha deciso di usare la mano pesante contro i trasgressori: due giocatori marocchini (Boufal e Chakla) e un egiziano (Daoud) sono stati squalificati per due partite, pertanto quest'ultimo non potrà giocare né la semifinale contro il Senegal né l'eventuale finale. Squalificato per quattro partite l'assistente del ct egiziano Carlos Queiroz e le due federazioni sono state multate di 10mila dollari. La partita, vinta dall'Egitto 2-1 dopo i tempi supplementari è terminata con una rissa dopo che i festeggiamenti dei giocatori egiziani per la vittoria erano stati ritenuti offensivi dai marocchini.