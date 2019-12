Coppa Italia Femminile, domani gli ottavi: alle 14.30 Inter-Milan

L'anno scorso, Inter e Milan si affrontarono per la prima volta nella loro storia negli Ottavi di Coppa Italia. Il match - spettacolare, ricco di belle giocate e ribaltamenti di fronte - terminò 5-3 per le rossonere che, mesi dopo, riuscirono a imporsi anche nella prima stracittadina disputata in Serie A (3-1 il risultato finale). Domani alle 14.30 si disputerà il terzo derby di Milano, con le due squadre che si contenderanno nuovamente l’accesso ai Quarti di finale di coppa.

Alla stessa ora sono in programma altri quattro incontri: a Vigasio, in provincia di Verona, la Juventus - detentrice del trofeo - sfiderà le padrone di casa della Fortitudo Mozzecane, mentre l’altra finalista della passata edizione, la Fiorentina, affronterà in trasferta il Ravenna Women. Le altre due partite delle 14.30 saranno Roma Calcio Femminile-Sassuolo e San Marino Academy-Hellas Verona.

Le prime formazioni a scendere in campo domani saranno invece Pink Bari e AS Roma, con il calcio d’inizio della sfida che è stato anticipato alle 12. Poco dopo, alle 14, spazio a Empoli Ladies-Tavagnacco, mentre l’ultima partita del turno, Orobica-Florentia, si giocherà alle 16 al Centro Sportivo Facchetti di Cologno al Serio.

Gli Ottavi di finale si disputano in gara unica: in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, tempi supplementari e calci di rigore.

Il programma degli Ottavi di finale:

Mercoledì 11 dicembre

Ore 12.30

Pink Bari-AS Roma

Campo Comunale A. Antonucci – Bitetto (BA)

Ore 14

Empoli Ladies-Tavagnacco

Stadio Monteboro – Empoli (FI)

Ore 14.30

Fortitudo Mozzecane-Juventus

Stadio Comunale U. Capone – Vigasio (VR)

Roma Calcio Femminile-Sassuolo

Centro Sportivo Certosa – Roma

Ravenna Women-Fiorentina Women’s

Centro Sportivo M. Sbrighi – Castiglione di Ravenna (RA)

Inter-AC Milan

Campo Sportivo F. Chinetti – Solbiate Arno (VA)

San Marino Academy-Hellas Verona

Campo Sportivo Acquaviva – San Marino (SM)

Ore 16.00

Orobica Bergamo-Florentia San Gimignano

Campo Sportivo G. Facchetti – Cologno al Serio (BG)