Coppa Italia Femminile, il ritorno dei quarti: domani alle 14.30 Milan-Sampdoria

Niente campionato, ma spazio alla Coppa Italia in questo fine settimana che porta al raduno della Nazionale in vista dell’Algarve Cup. In scena andranno infatti le gare di ritorno dei quarti di finale della competizione nazionale con due gare praticamente già chiuse e due invece in cui la qualificazione è ancora apertissima.

Milan e Roma sono le due squadre che hanno già un piede in semifinale: le rossonere infatti hanno vinto 4-1 a Genova contro la Sampdoria e dovranno amministrare al meglio il largo vantaggio, potendosi permettere anche lanciare qualche giovane in prima squadra lasciando a riposo chi ha tirato maggiormente la carretta in quest’ultimo periodo. Il 3-0 dell’andata mette al sicuro anche la Roma contro un Como, unica rappresentante di Serie B, che vorrà però onorare la competizione e potrà mettere in mostra quella Giulia Rizzon convocata a sorpresa dalla ct Bertolini. Per lei sarà anche l’occasione di sfidare quelle che a breve saranno le sue compagne in azzurro.

Totalmente aperte invece le altre due sfide: Fiorentina-Empoli, oltre a essere un derby, è anche la sfida fra due deluse del campionato. Entrambe le squadre toscane infatti sono in piena lotta per la salvezza e si aggrappano alla Coppa Italia per regalare una gioia ai propri tifosi e provare a scacciare fantasmi sempre più concreti. Lo 0-0 dell’andata è segno non solo di grande equilibrio, ma anche di una gara apertissima a ogni pronostico. Juventus-Inter invece non ha bisogno di presentazioni: si sfidano due delle squadre più importanti d’Italia. Le campionesse d’Italia vogliono tornare a mettere le mani sul trofeo nazionale che lo scorso anno gli è sfuggito, mentre le nerazzurre della grande ex Guarino hanno intenzione di provare a mettere il primo trofeo in bacheca e per farlo dovranno superare l’ostacolo più grande che potevano trovare sul loro cammino. All’andata finì 1-1 segno del grande equilibrio che attualmente vige fra le due squadre con le bianconere leggermente favorite dal fatto di giocare in casa quest’ultimo incontro.

Sabato 12 Febbraio

Fiorentina-Empoli 12:30 (andata 0-0)

Milan-Sampdoria 14:30 (andata 4-1)

Domenica 13 Febbraio

Roma-Como 12:30 (andata 3-0)

Juventus-Inter 14:30 (andata 1-1)