Coppa Italia, il Mantova vince e trova il Lecce: potrebbero sfidare il Milan

Ieri è cominciata l'edizione della Coppa Italia 2024-2025.

Il Milan, essendo arrivato secondo in classifica, entrerà in gioco agli ottavi di finale (si giocheranno il 4 o il 18 dicembre) affrontando una tra Lecce, Sassuolo, Cittadella, Mantova. Ai quarti i rossoneri potrebbero incontrare la Roma, mentre in semifinale potrebbe essere il turno di un nuovo doppio derby.

Le prime a scendere in campo sono state Torres, squadra di Serie C nel girone tra l'altro del Milan Futuro, e Mantova, neopromossa in B. La partita si è giocata ieri, il 3 agosto alle ore 20.30 in Sardegna. Il Mantova ha avuto la meglio con un 2-1 esterno grazie alle reti di Trimboli e Fiori: ora i virgiliani sfideranno il Lecce nel primo turno della competizione, lunedì 12 agosto alle 18.30 in Puglia. Nell'altra gara di primo turno si sfideranno invece Sassuolo e Cittadella: gara in programma sabato 9 alle ore 18.

IL TABELLONE

Turno preliminare

Torres 1 - 2 Mantova

Primo turno

9/08, ore 18 - Sassuolo-Cittadella

12/08, ore 18.30 - Lecce-Mantova

Ottavi di finale

4/12 o 18/12 - Milan-Sassuolo/Cittadella/Lecce/Mantova