Coppa Italia, il Milan partirà ad agosto: c'è già il nome della sfidante

Con la conclusione della Serie A, si avvicina anche l’inizio della Coppa Italia 2025/2026, il cui avvio è previsto per agosto. Cerchiamo di disegnare il profilo della nuova competizione

TURNO PRELIMINARE

A dare il via alla primissima fase della competizione saranno le tre squadre promosse direttamente in Serie B, insieme alla vincitrice dei playoff di Serie C e alle seconde classificate dei tre gironi della terza serie. A completare il quadro ci sarà anche il Rimini, trionfatore della Coppa Italia di Serie C 2024/2025. Il gruppo dei partecipanti, salvo sorprese, include: Padova, Avellino, Virtus Entella, Vicenza, Ternana, Audace Cerignola, Rimini e Pescara. Gli accoppiamenti ufficiali devono ancora essere definiti, ma una sfida è già certa: la vincente dei playoff di Serie C affronterà il Rimini.

I TRENTADUESIMI DI FINALE

Le quattro squadre che supereranno il turno preliminare accederanno ai trentaduesimi di finale, il secondo step del torneo, dove troveranno altre diciotto formazioni pronte a sfidarle. In questa fase entrano in gioco tutte le squadre di Serie B 2025/2026, eccetto le tre neopromosse dalla C, e i club di Serie A che nella stagione appena conclusa si sono piazzati dal 9° al 17° posto.

Tra le grandi che faranno il loro esordio in questa fase ci sono anche club storici, come il Milan, oltre a Genoa, Como, Torino, Udinese, Hellas Verona, Cagliari, Parma e Lecce. A completare l’elenco, le tre retrocesse dalla Serie A: Empoli, Venezia e Monza.

Il quadro completo degli accoppiamenti non è ancora definitivo, in attesa dei risultati dei playoff e dei playout di Serie B e Serie C, così come della posizione del Brescia.

Accoppiamenti confermati dei trentaduesimi di finale:

* Milan – Bari

* Como – Südtirol

* Torino – Modena

* Udinese – Carrarese

* Genoa – Virtus Entella o avversaria da definire

* Hellas Verona – Padova o avversaria da definire

* Cagliari – Avellino o avversaria da definire

* Parma – Rimini o avversaria da definire

* Lecce – Juve Stabia

* Sassuolo – Catanzaro

* Pisa – Cesena

* Spezia/Cremonese – Palermo

* Empoli – Reggiana

* Venezia – Mantova

* Monza – Brescia/Frosinone

* Spezia/Cremonese – Frosinone/Salernitana/Sampdoria

DAI SEDICESIMI AGLI OTTAVI DI FINALE

Le squadre che usciranno vittoriose dai trentaduesimi accederanno ai sedicesimi di finale, dove si daranno battaglia per un posto negli ottavi. Saranno otto le qualificate che proseguiranno la corsa al trofeo. Negli ottavi di finale entreranno in gioco le prime otto classificate della Serie A 2024/2025. Anche in questa fase si giocherà in gara secca, con le teste di serie impegnate tra le mura amiche: Napoli, Inter, Atalanta, Roma, Juventus, Bologna, Lazio e Fiorentina. Le vincitrici accederanno ai quarti di finale, fase in cui la Coppa Italia entrerà nel vivo della competizione.