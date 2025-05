Contatti positivi tra la Roma e Gasperini: filtra un cauto ottimismo

Scrive Gianluca Di Marzio sul proprio sito che dopo i primi contatti di giornata nelle ultime ore ce ne sono stati degli altri che hanno ulteriomente avvicinato Gian Piero Gasperini alla Roma. I segnali sono infatti incoraggianti, con il tecnico di Grugliasco che avrebbe aperto alla destinazione giallorossa soprattutto per il grande feeling che si è creato nel mentre con diirgenza e Claudio Ranieri.

Precisa Di Marzio che sul tavolo c'è un contratto triennale che alletta e non poco Gasperini, che nella giornata di oggi ha incontrato anche la dirigenza dell'Atalanta alla quale ha chiesto del tempo per riflettere e capire il da farsi in merito al suo futuro, che a quanto pare sembrerebbe sempre più lontano da Bergamo per la prima volta in quasi 10 anni.