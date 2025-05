Cristovao: "Dispiace che il Milan non abbia capito Felix. Non è stato aiutato"

La parentesi di Joao Felix con la maglia del Milan, che si è conclusa di fatto con il gol nell'ultima giornata di campionato su punizione contro il Monza, non si può certo definire un periodo felice. La scommessa di rivitalizzare una delle carriere più talentuose ma al tempo stesso più deludenti degli ultimi anni, non ha funzionato in una squadra che aveva già molti altri problemi. A parlare del talento portoghese, sulla Gazzetta dello Sport, è intervenuto Helder Cristovao, il suo primo allenatore nel Benfica B.

Nel suo flop milanese ha contato anche la testa?

“Secondo me no. Felix è un ragazzo serio e dedito. Forse un po’ umorale, ma a seconda della fiducia che sente dall’ambiente. Vedrete tornerà presto in nazionale e sarà uno dei più forti al mondo. Dispiace che il Milan non l’abbia capito”.

Possiamo dire che in generale poteva fare di più in rossonero?

“Sì, forse. Ma non è stato aiutato dalla situazione. Chi ha fatto bene al Milan negli ultimi sei mesi? Quasi nessuno…”.