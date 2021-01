Coppa Italia, l'ultimo derby di Milano lo decise Cutrone ai supplementari

Domani Milan e Inter si affronteranno in un match valido per i quarti di finale di Coppa Italia edizione 2020/2021. L’ultima volta che le due squadre di Milano si sono affrontate in questa competizione, vinse il Milan ai supplementari con un gol di Patrick Cutrone. Era il 27 dicembre 2017 e le due squadre erano allenate da Gennaro Gattuso (il Milan) e da Luciano Spalletti (l’Inter). Il Milan quell’anno poi, dopo aver eliminato la Lazio in semifinale, raggiunse la finalissima della competizione, che giocò e perse malamente per 4-0 contro la Juventus.