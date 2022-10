Dopo il successo trovato all'ultimo secondo in campionato, il Milan ora troverà davanti a sé lo Spezia. La gara contro i bianconeri, in scena domani alle 15 alla Puma House of Football, sarà valida per i trentaduesimi di Coppa Italia e sarà seguibile attraverso al live testuale di MilanNews.it. Niente diretta televisiva per la sfida di domani.