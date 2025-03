Coppa Italia, si va verso i 65mila a San Siro per Milan-Inter

Mercoledì sera il Milan si gioca la prima metà di una sfida che, a questo punto, può valere una stagione intera. Dopo la sconfitta di ieri a Napoli e l'obiettivo di un piazzamento Champions ormai sfumato il focus di tutto il mondo rossonero è sulla doppa sfida in Semifinale di Coppa Italia contro l'Inter, che può portare ad un posto in finale contro una tra Bologna ed Empoli.

Ad oggi, lunedì 31 marzo, e quindi a due giorni dalla sfida d'andata, la proiezione è che si vada verso 65mila spettatori a San Siro, che per l'occasione sarà rossonero. Il ritorno, previsto per il 23 aprile, si giocherà invece in casa dell'Inter.