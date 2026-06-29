Coppa Italia, il tabellone del Milan: derby in semifinale?
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La Lega Serie A ha presentato il tabellone della nuova edizione della Coppa Italia: questo il possibile percorso del Milan
La Lega Serie A ha pubblicato anche il tabellone per la Coppa Italia 2026/27. Il Milan comincerà il suo percorso nella coppa Nazionale agli ottavi di finale, che saranno giocati il 2 dicembre 2026, il 16 dicembre 2026 e il 13 gennaio 2027.
Nella stessa parte del tabellone dei rossoneri anche il Como, che potrebbe essere l’avversario dei quarti di finale, Inter e Bologna: in semifinale potrebbe esserci il derby. Sfiderà il Milan agli ottavi una tra Torino, Carrarese, Monza ed Avellino.
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