Coronavirus: Bale dona 569.000 euro all'ospedale dove è nato

(ANSA) - ROMA, 22 APR - L'attaccante gallese del Real Madrid, Gareth Bale, ha annunciato di aver donato 500.000 sterline (569.000 euro) all'ospedale di Cardiff, dove è nato, per aiutarlo a combattere la pandemia di Covid-19. "L'ospedale universitario del Galles occupa un posto speciale nel mio cuore. Qui è dove sono nato ed è stato un grande supporto per i miei amici, la mia famiglia e la comunità in generale ", ha dichiarato il 30enne internazionale gallese in un video pubblicato sull'account Twitter del Cardiff Health Council. "Io e la mia famiglia, vorremmo mostrare il nostro sostegno. Continuate a fare un buon lavoro. State facendo un lavoro straordinario e vi ringrazio moltissimo", ha aggiunto il capitano gallese, ringraziando "tutto il SSN (Servizio sanitario nazionale), il sistema sanitario pubblico nel Regno Unito. In Galles, 624 persone sono morte dopo aver contratto il coronavirus e sono stati registrati oltre 8.000 casi di infezione. (ANSA).