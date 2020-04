Coronavirus: Belgio; slitta ancora voto su stop campionato

(ANSA) - ROMA, 26 APR - La Lega calcio belga (Pro League) rinvia ancora la decisione se fermare del tutto il campionato, che avrebbe dovuto essere presa domani dall'assemblea generale. Il cda della Lega già a inizio aprile aveva suggerito di chiudere la stagione, provocando anche una dura reazione dell'Uefa, ma ha di continuo rimandato il voto dell'assemblea, previsto prima il 15 e poi il 24 aprile, indicando ora il 4 maggio come data ultimativa. Mentre l'Olanda è riuscita a decidere rapidamente la delicata questione proprio l'altro ieri, dichiarando chiuso il campionato Eredivisie senza assegnare scudetti e annullando promozioni e retrocessioni, il calcio belga continua a rinviare, con la Lega e la federazione in attesa di avere il parere ufficiale del governo e del Consiglio nazionale di sicurezza. e et (ANSA).