Coronavirus - Bollettino Lombardia: 8.725 casi positivi, 1.085 dimessi. 744 i decessi

L'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera ha fatto il bilancio dei contagiati per il coronavirus in Lombardia:

"I numeri sono crescenti: l'efficacia di queste misure, dal provvedimento di domenica sera in poi, si vedranno tra qualche giorno. I positivi oggi sono 8.725, con una crescita di 1.445, non esponenziale ma in linea con i giorni scorsi. Dei pazienti positivi, 1.146 sono a Milano.I ricoverati - ha aggiunto Gallera - sono 4.247, 395 in più di ieri, con una crescita leggermente inferiore rispetto a ieri. Ce ne sono 45 in più in terapia intensiva. Dobbiamo avere la possibilità di dimissioni o di ricoverare altrove, altrimenti non reggiamo. Però abbiamo la notizia positiva di 1.085 dimessi, mentre ad oggi abbiamo 1067 posti in terapia intensiva, 120 posti più di ieri: è stato fatto un lavoro incredibile. I decessi sono in totale 744, 127 in più di ieri.