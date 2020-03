Coronavirus: Gazidis a dipendenti, da Milan massimo supporto

(ANSA) - MILANO, 16 MAR - "Grazie a tutti per il contributo in questo momento difficile, sono convinto ci rivedremo presto". E' il videomessaggio rigorosamente in italiano che, apprende l'Ansa, rimbalza sui telefonini di tutti i dipendenti del Milan, con mittente l'amministratore delegato Ivan Gazidis. In questo messaggio, destinato a tutto lo staff, ai giocatori e ai tesserati che lavorano tra Casa Milan, Milanello e Vismara, Gazidis "garantisce il completo sostegno" e "il massimo supporto" del club per tutti sulla questione Coronavirus. I medici sociali, ad esempio, sono a disposizione per rispondere ai quesiti. Al momento il Milan non ha contagiati a nessun livello, anche per l'accortezza di aver messo tutti i dipendenti in 'smart working' da subito. Le diverse aree del club continuano intanto a sentirsi ogni mattina in conference call per aggiornamenti sul tema: le attività legate allo sport, come trattative per i rinnovi o per gli acquisti, sono al momento congelate. I giocatori, a casa almeno fino al 23 marzo, stanno rispettando una tabella di allenamento e sono in stretto contatto con Pioli, il cui lavoro è molto apprezzato dallo stesso Gazidis. (ANSA).